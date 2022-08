Descoberta cultura inovadora que habitou a China há 40 mil anos

Da Redaçãp 11/08/2022 - 6:01 Compartilhe

Um novo artigo publicado na revista Nature descreve uma cultura única de 40 mil anos no sítio de Xiamabei, na Bacia de Nihewan (nordeste da China).

Com a mais antiga evidência conhecida de processamento de ocre na Ásia Oriental e um conjunto de ferramentas de pedra semelhantes a lâminas distintas, Xiamabei contém expressões e características culturais que são únicas ou extremamente raras no nordeste da Ásia.

Por meio da colaboração de uma equipe internacional de estudiosos, a análise das descobertas oferece novos conhecimentos importantes sobre a inovação cultural durante a expansão das populações de Homo sapiens.

“Xiamabei se destaca de qualquer outro sítio arqueológico conhecido na China, pois possui um novo conjunto de características culturais em uma data inicial”, disse o dr. Fa-Gang Wang, do Instituto Provincial de Relíquias Culturais e Arqueologia de Hebei, cuja equipe escavou pela primeira vez o local.

Adaptações culturais

“A capacidade dos hominídeos de viver em latitudes setentrionais, com ambientes frios e altamente sazonais, provavelmente foi facilitada pela evolução da cultura na forma de adaptações econômicas, sociais e simbólicas”, disse a drª Shixia Yang, pesquisadora da Academia Chinesa de Ciências e do Instituto Max Planck para a Ciência da História Humana, em Jena (Alemanha). “As descobertas em Xiamabei estão nos ajudando a entender essas adaptações e seu papel potencial na migração humana.”

Uma das características culturais significativas encontradas em Xiamabei é o uso extensivo de ocre, como mostram os artefatos usados ​​para processar grandes quantidades de pigmento. Os artefatos incluem duas peças de ocre com diferentes composições minerais e uma laje de calcário alongada com áreas alisadas com manchas ocre, tudo sobre uma superfície de sedimento manchado de vermelho. Análises de pesquisadores da Universidade de Bordeaux (França), liderados pelo prof. Francesco d’Errico, indicam que diferentes tipos de ocre foram trazidos para Xiamabei e processados ​​por meio de golpes e abrasão para produzir pós de diferentes cores e consistências, cujo uso impregnava o solo da habitação. A produção de ocre em Xiamabei representa o primeiro exemplo conhecido dessa prática na Ásia Oriental.

As ferramentas de pedra em Xiamabei representam uma nova adaptação cultural para o norte da China há 40 mil anos. Como pouco se sabe sobre as indústrias de ferramentas de pedra na Ásia Oriental até que as microlâminas se tornaram a tecnologia dominante há cerca de 29 mil anos, as descobertas de Xiamabei fornecem informações importantes sobre as indústrias de ferramentas durante um período de transição importante.

As ferramentas de pedra em forma de lâmina em Xiamabei eram únicas para a região. A grande maioria delas era miniaturizada, e mais da metade media menos de 20 milímetros. Sete das ferramentas de pedra mostraram evidências claras de ter um cabo. A análise funcional e de resíduos sugere que essas ferramentas eram usadas para perfurar, raspar couro, talhar material vegetal e cortar matéria animal macia. Os habitantes do local fabricavam ferramentas de cabo e multiúso, demonstrando um complexo sistema técnico de transformação de matérias-primas não visto em locais mais antigos ou um pouco mais novos.

História complexa de inovação

O registro emergente da Ásia Oriental mostra que uma variedade de adaptações estava ocorrendo quando os humanos modernos entraram na região há cerca de 40 mil anos. Embora não tenham sido encontrados restos de hominídeos em Xiamabei, a presença de fósseis humanos modernos no sítio contemporâneo de Tianyuandong e os sítios um pouco mais jovens de Salkhit e Zhoukoudian sugerem que os visitantes de Xiamabei eram Homo sapiens.

Uma tecnologia lítica variada e a presença de algumas inovações, como ferramentas de cabo e processamento de ocre, mas não outras inovações, como ferramentas formais de osso ou ornamentos, podem refletir uma tentativa precoce de colonização por humanos modernos. Esse período de colonização pode ter incluído trocas genéticas e culturais com grupos arcaicos, como os denisovanos, antes de ser substituído por ondas posteriores de Homo sapiens usando tecnologias de microlâminas.





Dada a natureza única de Xiamabei, os autores do novo artigo argumentam que o registro arqueológico não se encaixa com a ideia de inovação cultural contínua, ou de um conjunto totalmente formado de adaptações que permitiram que os primeiros humanos se expandissem para fora da África e pelo mundo. Em vez disso, os autores argumentam que devemos esperar encontrar um mosaico de padrões de inovação, com a disseminação de inovações anteriores, a persistência de tradições locais e a invenção local de novas práticas, todas ocorrendo em uma fase de transição.

“Nossas descobertas mostram que os cenários evolutivos atuais são muito simples”, disse o professor Michael Petraglia, do Instituto Max Planck em Jena, “e que os humanos modernos e nossa cultura surgiram através de episódios repetidos, mas diferentes, de trocas genéticas e sociais em grandes áreas geográficas. , em vez de uma única e rápida onda de dispersão pela Ásia”.