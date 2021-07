Deschamps tem permanência garantida na França até a Copa do Mundo, mas Zidane já faz sombra Presidente da Federação Francesa de Futebol diz que treinador segue no cargo, mas não fala sobre futuro. Imprensa local diz que Zidane está pronto para assumir após o Mundial

Eliminado da Eurocopa com a seleção francesa nas oitavas de final, o técnico Didier Deschamps não deixará o comando das Les Bleus. De acordo com o próprio presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graet, o comandante seguirá no cargo até a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

– Se Didier Deschamps será o técnico da França na próxima Copa do Mundo no Qatar? A resposta é sim. Eu o recebi ontem. A pergunta foi respondida em apenas três minutos. Sua vontade de continuar era muito forte, assim como a minha – disse Le Graet ao jornal “Le Figaro”.

O dirigente francês, entretanto, não falou a respeito da sequência após o Mundial. E, neste cenário, entra a figura de Zinédine Zidane, que deixou o Real Madrid recentemente. A imprensa francesa tem noticiado que o ex-camisa 10 é o nome cotado para substituir Didier Deschamps.

Nesta sexta-feira, o jornal “L’Équipe” informa que Zizou já recebeu alguns convites desde que deixou o clube merengue, mas sua vontade é de esperar pela vaga na seleção. Sonho antigo de Zidane, o periódico afirmou que o treinador está ciente que sua hora está chegando na bicampeã mundial.

