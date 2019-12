Deschamps renova contrato para ser técnico da França até Copa de 2022

O Comitê Executivo da Federação Francesa de Futebol (FFF) renovou nesta terça-feira o contrato do técnico da seleção do país, Didier Deschamps, até a Copa do Mundo do Catar-2022, na qual os ‘Bleus’ defenderão o título, informou à AFP uma fonte próxima ao caso.

A decisão que afeta o técnico de 51 anos, que assumiu o comando da seleção da França em 2012 e tinha contrato até a Eurocopa-2020, será oficializado na tarde desta terça-feira.

O próprio Deschamps afirmou diversas vezes que a renovação de seu contrato aconteceria após a França garantir classificação para a próxima Eurocopa.

Os Bleus conseguiram a vaga para a competição continental em novembro e já sabem que enfrentarão na fase de grupos Alemanha, campeã do mundo em 2014, e Portugal, atual campeão europeu. O quarto integrante do grupo ainda será definido.

