Deschamps impôs abstinência sexual antes de eliminação da França na Eurocopa Treinador da Seleção Francesa estabeleceu que os jogadores não poderiam ter contato com suas esposas e namoradas

O treinador da Seleção Francesa, Didier Deschamps, impôs abstinência sexual para os jogadores convocados para a Eurocopa antes da eliminação da França para a Suíça nesta segunda-feira. O técnico garante que deseja apenas foco nas partidas.

Segundo o jornal francês ‘Le Parisien’, Didier Deschamps impôs um regime de abstinência sexual no elenco da França. Os jogadores não podem sequer ter o mínimo de contato físico com suas companheiras.

– É difícil, mas não pode ser feito de outra forma. Você tem que aceitar – disse o atacante Antoine Griezmann, uma das estrelas da Seleção Francesa e do Barcelona.

Além da proibição do contato com esposas e namoradas, Didier Deschamps também não permite que os jogadores também tenham dias com membros de suas famílias. Os atletas também estavam sob vigilância caso tentassem quebrar a regra.

– A abstinência não cria tensão, mas é um tema polêmico. Até porque fica difícil nem mesmo poder dar um beijo ou um carinho na sua esposa ou namorada – comentou um membro da comissão técnica francesa que não teve o seu nome revelado.

Deschamps acreditou que o regime imposto por ele resultaria no foco total dos atletas na partida. Ainda assim, a França perdeu nos pênaltis para a Suíça nas oitavas de final, e despediu-se da Eurocopa.

