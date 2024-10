Deschamps diz que poupou Mbappé ‘para privilegiar interesse do jogador’

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/10/2024 - 14:11 Para compartilhar:

“É preciso privilegiar o interesse do jogador”, explicou nesta segunda-feira (7) o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, para justificar a ausência de Kylian Mbappé em sua convocação para os jogos de outubro.

“O ponto de partida é que os interesses dos clubes e os interesses dos técnicos de seleção divergem necessariamente em um dado momento, e não se pode esquecer que o empregador é o clube, não a federação”, declarou Deschamps à página da Federação Francesa de Futebol (FFF).

“O mais importante é o interesse do jogador. Sei muito bem que não vai contra o clube, tampouco quer ir contra a seleção”, continuou o treinador, que depois de uma “conversa” com Mbappé, optou por “privilegiar o interesse do jogador sem colocá-lo em dificuldade” com seu clube, o Real Madrid.

Fora da lista de 23 convocados para os jogos da Liga das Nações contra Israel (quinta-feira) e Bélgica (14 de outubro), Mbappé entrou nos dois últimos jogos do time merengue depois de se recuperar de uma lesão.

Os clubes, continuou o técnico francês, “sempre relutaram em permitir que seus jogadores defendam as seleções e corram riscos. Eu não estou aqui para correr riscos”.

Deschamps também falou sobre a redução da suspensão de Paul Pogba decretada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), de quatro anos para 18 meses.

“Existe uma luz que brilha de novo” para Pogba (91 jogos e 11 gols pela seleção francesa), apontou o treinador. “Ele terá que passar por etapas, mas é uma excelente notícia, poderá voltar a jogar a partir de março” do ano que vem.

eba/dar/iga/dam/cb/aa