Deschamps convoca seleção francesa sem Pogba, machucado

O técnico da seleção francesa, o bicampeão mundial Didier Deschamps, voltou a chamar nesta quinta-feira o veterano goleiro do Olympique de Marselha Steve Mandanda (de 34 anos) para os próximos jogos das eliminatórias para a Eurocopa-2020, contra Islândia e Turquia, nos dias 11 e 14 de outubro.

O treinador não pôde contar nesta convocação com o lesionado meia Paul Pogba (do Manchester United), mas chamou o atacante Kylian Mbappé (do PSG), recuperado de uma lesão na coxa e ausente na última convocação de setembro.

Deschamps explicou que o craque do Manchester United vai ficar parado por “três semanas”.

“Paul tem um novo problema em seu tornozelo. Ele jogou duas partidas e tem mais uma vez um problema. Vai ficar imobilizado durante três semanas e depois (vai seguir) o processo normal para voltar a campo”, declarou Deschamps na sede da Federação Francesa de Futebol.

O atacante do Lille, Jonathan Ikoné, que foi convocado pela primeira vez em setembro, quando marcou um gol na partida contra a Albânia e deu uma assistência (no jogo com Andorra), foi mais uma vez convocado por Deschamps.

– Lista de convocados da seleção francesa:

Goleiros: Alphonse Areola (Real Madrid/ESP), Hugo Lloris (Tottenham/ING), Steve Mandanda (Olympique de Marselha/FRA)

Defensores: Lucas Digne (Everton/ING), Léo Dubois (Lyon), Clément Lenglet (Barcelona/ESP), Lucas Hernandez (Bayern de Munique/ALE), Presnel Kimpembe (PSG/FRA), Benjamin Pavard (Bayern de Munique/ALE), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ING)

Meias: N’Golo Kanté (Chelsea/ING), Blaise Matuidi (Juventus/ITA), Tanguy Ndombélé (Tottenham/ING), Moussa Sissoko (Tottenham/ING), Corentin Tolisso (Bayern de Munique/ALE)

Atacantes: Wissam Ben Yedder (Monaco/FRA), Kingsley Coman (Bayern de Munique/ALE), Olivier Giroud (Chelsea/ING), Antoine Griezmann (Barcelona/ESP), Jonathan Ikoné (Lille/FRA), Thomas Lemar (Atlético Madrid/ESP), Kylian Mbappé (PSG/FRA)

jta-ama/fbr/ll/gh/aam