Deschamps alerta Lampard para excesso de jogos de Giroud

Após alertar Giroud para os poucos minutos que vinha tendo com a camisa do Chelsea, o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, afirmou que não é bom para o centroavante que Frank Lampard o coloque para jogar três vezes na semana. Em conferência após o sorteio dos grupos das eliminatórias para a Copa do Mundo, o veterano se mostrou feliz pelo momento do atleta.

– Estou feliz por ele e espero que isso possa durar. Se Lampard decidir colocá-lo três vezes na semana, não é o ideal. O meio termo é bom e que ele aproveite esse período. Ele é um dos melhores atacantes a nível internacional.

Giroud estava pensando em se transferir na janela de janeiro por conta da alta competitividade no setor ofensivo dos Blues e devido ao sonho de participar da Eurocopa 2021. Nos jogos contra Sevilla e Leeds, o artilheiro apareceu na equipe titular e marcou gols em ambos os duelos, sendo um dos protagonistas da equipe.

