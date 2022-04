Descascou! Luizão chama Vinícius Junior de ‘burro’ e dispara: ‘Não sabe fazer gol’ Ex-jogador participou do podcast "Reis da Resenha" e disse que o atacante precisa treinar finalização, cabeceio e aprender a "tirar do goleiro"





Durante o podcast “Reis da Resenha”, da Jovem Pam, Luizão teceu críticas ao Vinícius Junior. A situação aconteceu quando estavam avaliando os atacantes da Seleção Brasileira. O ex-jogador chamou a joia do Real Madrid de “burro” e afirmou que o atleta precisa “aprender a fazer gol”.

– Burro (Vini Jr). Ele não sabe tirar do goleiro, não sabe fazer gol. Tinha que treinar, cabecear, chapar. (É bom de) assistência? A primeira bola que ele cruzou com a perna esquerda para o Benzema foi agora – disse Luizão.

O ex-jogador elogiou o futebol do atacante, mas afirmou que Vinícius precisar evoluir em alguns fundamentos.

– Ele joga para caral**, mas ele tem que se aperfeiçoar, aprender. O Vinicius Jr tinha que treinar finalização, o pé esquerdo – concluiu.

Luizão atualmente está com 46 anos de idade. Como atacante, atuou em times como Flamengo, Santos, São Paulo, Botafogo, Grêmio, Corinthians, Vasco e Palmeiras. Sua maior conquista como jogador foi o pentacampeonato da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 2002.

Vinicius Júnior começou sua carreira nas categorias de base do Flamengo. Foi contratado pelo Real Madrid aos 16 anos e estreou pelo time espanhol em 2017. Atualmente, o atacante é um dos principais jogadores do clube catalão e vem sendo convocado frequentemente por Tite. Possivelmente será chamado para a Copa do Mundo de 2022.

