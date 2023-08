Descarrilamento no Paquistão deixa dezenas de mortos

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 06/08/2023 - 14:31 Compartilhe

Trem que transportava cerca de 1.000 pessoas sofreu acidente no sul do país. Autoridades confiram pelo menos 30 mortes e cerca de 100 feridos.Ao menos 30 pessoas morreram e cerca de cem ficaram feridas neste domingo (06/08) após o descarrilamento de um trem no sul do Paquistão. O acidente aconteceu perto da estação de Sahara, na região da cidade de Nawabshah, a 275 quilômetros de Karachi.

"É um acidente realmente grave", disse o ministro Khawaja Saad Rafique. "Pode haver duas razões (que explicam o acidente): uma falha mecânica ou um ato de sabotagem. Vamos investigar", acrescentou. As autoridades locais afirmaram que cerca de 1.000 pessoas estavam a bordo e que o acidente envolveu pelo menos oito vagões.

Um hospital da região entrou em situação de emergência devido ao número feridos levados para o local. Imagens divulgadas pela mídia local mostraram dezenas de pessoas no local do acidente ferroviário, algumas quebrando as janelas do comboio para ajudar os passageiros a saírem dos vagões com os ferros retorcidos.

O trem seguia de Karachi, cidade mais populosa do Paquistão, no sul do país, para Abbottabad, na região norte. A viagem, que acontece diariamente, é de mais de 1500 quilômetros e dura quase 33 horas.

Ambulâncias e carros particulares transportaram os feridos até o Centro de Traumatologia de Nawabshah. No local do acidente, dezenas de veículos, tratores e motocicletas foram estacionados em uma rua paralela à linha férrea.

Alguns vagões de passageiros saíram dos trilhos, enquanto outros tombaram.

Os acidentes ferroviários são comuns no Paquistão, que herdou quase 7.500 quilômetros de trilhos e trens do período colonial sob o Império Britânico, mas que nunca priorizou a manutenção.

Em junho de 2021, ao menos 65 pessoas morreram e 150 ficaram feridas na colisão de dois trens, incluindo um que acabara de descarrilar, no sul do país.

Em outubro de 2019, 75 passageiros morreram queimados em um incêndio a bordo de um expresso Tezgam e em 2005 a colisão de dois trens em Ghotki matou mais de 100 pessoas.

jps (AFP, Lusa, ots)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias