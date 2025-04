A Casa Branca expressou suas condolências pela morte do papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira (21) aos 88 anos.

“Descanse em paz, papa Francisco”, publicou a presidência dos Estados Unidos na rede social X, compartilhando fotos do pontífice ao lado do presidente Donald Trump e do vice-presidente JD Vance em diferentes ocasiões.

