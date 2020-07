Descansado, São Paulo aposta no ataque para confirmar favoritismo contra Mirassol

Descansado e dono do melhor ataque, o São Paulo abre as quartas de final do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, às 19 horas, diante do Mirassol, com o objetivo de confirmar o favoritismo mais destacado desta fase da competição, seguindo firme na briga por uma taça que não conquista desde 2005.

Líder do Grupo C com 21 pontos, quatro a mais do que o seu adversário, o São Paulo optou por poupar os titulares no fim de semana, com exceção do goleiro Tiago Volpi, mas ainda assim ajudou o rival Corinthians a se classificar ao derrotar o Guarani por 3 a 1. E ainda ganhou fôlego e opções para iniciar o mata-mata do Paulistão.

Peças importantes do meio-campo, Daniel Alves e Tchê Tchê estão novamente à disposição do técnico Fernando Diniz após cumprirem suspensão automática no fim de semana. Eles são jogadores de confiança do treinador, seja para realizarem a saída de jogo ou mesmo na criação ofensiva. E vão atuar livres do risco de nova ausência por acúmulo de cartões, assim como Bruno Alves, Reinaldo e Vitor Bueno, que estavam “pendurados”.

Diniz também confia no potencial ofensivo do São Paulo, dono do melhor ataque do Paulistão, com 19 gols marcados em 12 jogos. E tenta consolidar Pablo como substituto de Antony, que se transferiu ao Ajax, no trio de ataque completado por Vitor Bueno e Alexandre Pato. “O grupo aqui tem vontade de escrever o nome na história do São Paulo e acabar com esse jejum de títulos”, disse o meia Igor Gomes, um dos responsáveis por acionar os companheiros.

Pablo, aliás, foi bem na sua primeira chance, tendo marcado dois gols na última quinta-feira, na derrota por 3 a 2 para o Red Bull Bragantino, um resultado que expôs problemas defensivos do time e causou preocupação para o confronto desta quarta, ainda mais que a definição do classificado se dará em jogo único – empate leva o duelo aos pênaltis.

Melhorar esse rendimento é fundamental para Diniz tentar encerrar o jejum de conquistas do São Paulo, assim como ter peças para mexer no time no momento de retomada das competições, com dois jogos por semana. E o triunfo de sábado lhe deu algumas, com as boas atuações no ataque e os gols marcados por Paulinho Boia, Everton e Helinho.

Nenhum deles, porém, será titular nesta quarta, com Diniz repetindo a formação que enfrentou o Bragantino, mas eles podem ser acionados do banco de reservas, assim como Gonzalo Carneiro, livre de suspensão por doping e que foi inscrito na última segunda-feira no Paulistão. “Todo mundo está preparado, o jogo do Guarani mostra que a gente tem um elenco inteiro que pode sair jogando. É se agarrar nessas coisa”, disse o zagueiro Bruno Alves, que retorna ao time nesta quarta.

Rival do São Paulo, o Mirassol terá o reforço do atacante Zé Roberto, incluído de última hora na lista do time. Ele foi vice-artilheiro da Série B em 2019 pelo São Bento, com 14 gols, e estava nos Emirados Árabes Unidos. Agora, fará dupla ofensiva com Bruno Mota. Com isso, Juninho brigará por posição com Du para permanecer como titular. A tendência é que fique como opção no banco de reservas. De resto, o time terá a mesma formação que perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0, no domingo.

Com sua campanha, o Mirassol assegurou uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2021. O elenco sofreu nove baixas pelo término de contrato de jogadores durante o período de paralisação do Paulistão.

“Estamos dando um passo de cada vez. Conseguimos a permanência, a classificação, na sequência, e agora vamos buscar uma vaga na semifinal. Respeitamos o time e toda tradição do São Paulo, mas confiamos em nosso futebol. É jogo único e tudo pode acontecer. Estamos confiantes”, disse o técnico Ricardo Catalá.

