Desbancada pela Globo, Copa América no SBT tem menor audiência da história da competição Mesmo com a Seleção Brasileira, a emissora de Sílvio Santos não superou em nenhum minuto a audiência do "Domingão do Faustão"

Detentora dos direitos televisivos da Copa América, a transmissão da abertura do torneio entre Brasil e Venezuela, neste domingo, não foi capaz de fazer o SBT superar a Globo em audiência. Além disso, a rede de Silvio Santos também atingiu uma marca negativa. O primeiro jogo do torneio foi assistido por dois milhões e 793 mil pessoas, pior número desde o confronto entre a Seleção Brasileira e Equador, em 2016.

E MAIS:

A estratégia da Globo em “barrar” a audiência da concorrente deu certo. Além de realocar a partida do Flamengo para às 16h, a emissora acertou em efetivar Tiago Leifert como apresentador do “Domingão do Faustão”, uma vez que Fausto Silva apresenta quadro de infecção urinária. Segundo dados fornecidos pelo portal “TvPop”, já com a bola rolando entre Brasil e Venezuela, o programa da Globo permaneceu na liderança de audiência durante a faixa horária da partida.

Em São Paulo, a média alcançada pelo SBT foi de 13,6 pontos, com pico de 15,8 às 19h51. Já a emissora carioca, enquanto a partida acontecia no Mané Garrincha, bateu 16,4 pontos com pico de 18,6 às 19h52. A vantagem sobre a rival também aumenta levando em consideração o pré e pós jogo do SBT. A Globo bateu, entre 17h36 e 19h59, 17 pontos na média, enquanto a transmissão da Copa América na rede de Silvio Santos bateu 12,4 pontos.

Apesar de não desbancar a maior emissora do país, o SBT ostentou números confortáveis. No período de uma semana, com a exibição da estreia da Seleção Brasileira, a rede cresceu 55% em audiência. No domingo anterior, o SBT atingiu 8,8 pontos com a exibição de dois programas.

