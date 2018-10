Desarmar atuais disputas no comércio é prioridade neste momento, diz Lagarde

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, defendeu em discurso em Bali que é preciso recuar em uma série de disputas comerciais em andamento, a fim de estabelecer uma discussão construtiva. Ela argumentou que o sistema de comércio “precisa ser melhorado e modernizado, não destruído” e também que se dê mais atenção ao potencial do e-commerce e de outros serviços negociáveis.

Durante evento conjunto do FMI e do Banco Mundial na Indonésia, Lagarde recomendou que essas negociações ocorram no âmbito da Organização Mundial de Comércio (OMC). Afirmou ainda que é preciso implementar políticas nacionais para garantir que o comércio global seja mais eficaz para todas as pessoas, não apenas para alguns grupos.