Desaprovação do governo Lula pelo mercado chega a 90%, diz Quaest

Para 90% dos integrantes do mercado financeiro, o saldo do governo Lula (PT) é negativo. Os dados são de uma pesquisa Quaest feita com gestores, economistas, traders e analistas de fundos de investimento em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde estão os principais centros financeiros do país.

No levantamento anterior do instituto, realizado em março, a avaliação negativa era de 64%. Os entrevistados que consideram a gestão petista regular, por sua vez, recuaram de 30% para 7%. Já 3% avaliam positivamente o trabalho do Executivo federal.

Responsável por um pacote fiscal de R$ 71,9 bilhões recebido com sinal amarelo pelo setor, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem seu trabalho avaliado positivamente por 41% dos entrevistados (eram 50% em março). As respostas negativas somaram 24%.

Um número pode explicar o “sinal trocado” do mercado — satisfeito com Haddad, mas não com Lula: para 61%, a força do ministro diminuiu desde o início do mandato.

Haddad, vale lembrar, é alvo constante de fogo amigo no governo, em especial por parte da deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente do partido e nome de confiança do chefe do Planalto.

Consequências nas urnas

As principais razões do desagrado com o presidente são econômicos. Mesmo com uma projeção de alta anual de 3,3% do PIB (Produto Interno Bruno), os entrevistados não associam os números ao trabalho do governo e 96% avaliam que a política econômica não vai na direção certa.

A reação, no bolso, está na sinalização de 67% pelo aumento dos investimentos no exterior, mas o efeito derradeiro é político. Mesmo com o indiciamento de Jair Bolsonaro (PL) por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado, 80% dos entrevistados votariam nele contra Lula em 2026.

Dado que o ex-presidente está inelegível até 2030, 93% preferem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e 91% o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), ao atual mandatário. Eles são os mais citados para “substituir” Bolsonaro no pleito em questão.

Em 11 de novembro, Lula afirmou que o mercado fala bobagens: “Eu venci eles uma vez e vou vencer outra vez. A economia vai dar certo porque o povo está participando do crescimento desse país”.

A Quaest fez 105 entrevistas virtuais com fundos de investimento entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro.