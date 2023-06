Desaparecimento de menina de 5 anos causa mobilização na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/06/2023 - 14:01 Compartilhe

FLORENÇA, 13 JUN (ANSA) – O desaparecimento de uma menina peruana de cinco anos de idade mobilizou as forças de segurança da Itália, que usam até drones com sensores de calor para tentar encontrar a pequena.

Kataleya sumiu no último sábado (10), em Florença, onde vivia com a família em uma ocupação ilegal em um antigo hotel. A mãe da menina, Kathrina, acionou a polícia assim que voltou do trabalho e descobriu que ela não estava em casa.

“É impossível que ela tenha se perdido sozinha. Alguém a pegou e a levou embora. Eu disse aos policiais quem pode ter sido”, contou Kathrina em entrevista no domingo passado (11).

Além da mãe, Kataleya morava com um irmão mais velho, de sete anos, e outros parentes, enquanto seu pai cumpre pena na cadeia por crimes contra o patrimônio.

Uma câmera de segurança nos arredores do antigo hotel mostra a menina saindo do prédio sozinha, mas voltando logo em seguida.

A polícia não descarta nenhuma hipótese, desde um afastamento voluntário de Kataleya até sequestro para fins de extorsão.

Além de drones detectores de calor, as forças de segurança utilizam cães farejadores nas buscas, que também reúnem centenas de voluntários. Já Kathrina passou a última noite internada após engolir uma pequena quantidade de alvejante.

No dia anterior, algo parecido já havia ocorrido com o pai da menina, que foi parar no hospital depois de ingerir detergente na cadeia.

Apesar disso, uma tia da menina, Elisa Suárez, garantiu nesta terça (13) que a família “tem uma esperança a mais”. “Não posso dizer o que é, mas temos essa fé. Os policiais ainda não nos falaram nada sobre como estão avançando, eles querem ter certeza primeiro”, acrescentou.

As buscas também não se restringem a Florença. A polícia recebeu relatos de que uma menina parecida foi vista em um ônibus na província vizinha de Bolonha e investiga a denúncia.

Kataleya tem 1m15 de altura e olhos e cabelos castanhos.

Quando desapareceu, usava uma camiseta branca de mangas curtas, calças roxas e tênis preto. (ANSA).

