Desaparecida por quase 3 dias, influenciadora Nataly Castro aparece no Instagram

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno 31/10/2023 - 5:44

A influenciadora Nataly Castro, do perfil “viajesemlimites“, reapareceu no Instagram nesta segunda-feira, 30. Viajando pela África, ela estava desaparecida há mais de 60 horas após ter mandado um vídeo chorando para a família.

“Estou em Monróvia, capital da Libéria. Acabei de chegar de uma viagem cansativa de 4h30min da Serra Leoa para cá”, contou, em sua rede social. De acordo com a influenciadora, ela foi assediada na fronteira de algum dos países pelos quais passou, e, por isso, enviou o vídeo para a família.

“Essa parte da África Ocidental, que é o Leste da África, eu estou fazendo por via terrestre. Na última semana eu passei pelo Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Serra Leoa, e, agora, Libéria. Desde sexta-feira eu estava sem contato com a minha família”, continuou ela, que planeja ser a primeira mulher brasileira a visitar todos os países do mundo.

De acordo com Nataly, a falta de recursos a motivou a continuar a viagem pela via terrestre. O assédio sofrido, no entanto, a fez mudar os planos e ficar incomunicável: “Sofri assédio em uma das fronteiras e tive que mudar a rota para não ser seguida ou acontecer algo.”

Apesar disso, a influenciadora tranquilizou seguidores, informando que tem recebido a ajuda de locais e que pretende retornar ao Brasil em breve.

