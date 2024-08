‘Desagradável e machista’, diz Caio Blat após comentário íntimo de Marcelo Serrado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2024 - 11:57 Para compartilhar:

O ator Caio Blat, de 44 anos, se manifestou sobre o comentário de Marcelo Serrado, de 57, durante a participação de ambos no programa “Surubaum”, de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Apesar de ter rido no momento da conversa, Blat posteriormente classificou Serrado como “desagradável e machista”.

Durante o bate-papo, Marcelo Serrado admitiu ter observado o pênis de Caio Blat em uma cena, e aproveitou para “elogiar” o colega: “Cara, eu manjava, mas, assim, em banho-maria, o negócio mole, é uma das coisas mais absurdas que já vi na minha vida. E [estava] mole. Estou elogiando. Estou lá contracenando, de repente olho, a gente tirou a cueca, e eu vi aquela situação toda”.

À “Folha de S.Paulo”, no entanto, Blat demonstrou não ter gostado do “elogio”. “Não foi um elogio, acho uma babaquice. Eu acho totalmente machista, jamais falariam assim do corpo de uma mulher, é bem irritante”.