Desafios das Serras estão com inscrições abertas Desafio das Serras Ultramaratona e Desafio das Serras Brasil vão acontecer em São Bento do Sapucaí, nos dias 27 e 28 de agosto







São Bento de Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, que tem como uma de suas atrações a Pedra do Baú, em São Paulo, vai receber duas importantes corridas de montanha do país. As edições de 2022 do Desafio das Serras Ultramaratona e Desafio das Serras Brasil, que completam dez anos, vão acontecer na cidade nos dias 27 e 28 de agosto. As inscrições para os Desafios das Serras devem ser feitas no site das provas. A organização espera a participação de cerca de 500 participantes.

Um dos principais circuitos de corridas de montanha, o Desafio das Serras ainda terá provas nas serras da Bocaina, Itatiaia, Mantiqueira e Serra do Mar. “Teremos uma temporada que promete muita emoção e segurança para todos os competidores, independentemente da distância e desafio que escolher”, destaca Sérgio Zolino, diretor-geral do evento e do Adventure Club, responsável pela organização dos Desafios das Serras.

O Desafio das Serras Brasil é realizado em um dia e reúne atletas somente da categoria Solo, que podem escolher entre os percursos de 6km, 12km, 21km e 42km. As provas do Desafio das Serras Brasil acontecerão no dia 28, para as categorias Feminina, Masculina, Máster Feminino e Máster Masculino.

A largada e a chegada serão no Centro de São Bento do Sapucaí, na Praça Dr. Adhemar Pereira de Barros. A programação de baterias começa às 7h30m, com a prova de 42 km; às 8h, é a vez dos 21km; às 8h30m, partem os corredores de 12km, e. às 9h, que for fazer os 6km.

O Desafio das Serras Ultramaratona, por sua vez, acontecerá nos dias 27 e 28, com largada no Centro da cidade. As categorias em disputa são Duplas (Mista/Feminina, Masculina e Máster, e Solo (Feminina e Masculina). O percurso médio varia de 40 a 50km e o longo de 80 a 90km, feito por duplas ou solo. Os participantes cumprem metade dos percursos em um dia, dormem em um acampamento na montanha e completam a prova no dia seguinte.

A prova é feita em trilhas sinalizadas por fitas, placas, setas e orientação de monitores nos postos de controle (PC’s) com diversos graus de dificuldade graças às subidas e descidas e outros obstáculos. A largada no sábado será também no Centro e, no domingo, no acampamento, com chegada mais uma vez na Praça Dr. Adhemar Pereira de Barros.

