Desafio no Acre é garantir que todos votem amanhã e no dia 28

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Acre informou hoje (6) que há 547.680 eleitores aptos para votar neste domingo (7), dos quais a metade está em Rio Branco. O principal desafio da Justiça Eleitoral na região é garantir que todos consigam votar nos locais mais longínquos e de difícil acesso.

Há dois dias uma chuva intensa causou a elevação do nível do rio Acre, comprometendo as estradas e as passagens para várias localidades. O Acre tem diferença de duas horas a menos em comparação ao fuso de Brasília.

A votação vai ocorrer da 8h às 17h. Quando a votação acabar para os eleitores do Acre, em Brasília será 19h. Só a partir desde horário é permitida a divulgação dos resultados eleitorais.

A presidente do TRE do Acre, Regina Ferrari, afirmou hoje que dois helicópteros da Força Aérea Brasileira darão suporte e levarão mesários e urnas às seções isoladas do estado. Segundo ela, também está garantida a segurança dos eleitores e das urnas como outro ponto de atenção nas eleições, especialmente a atuação de facções criminosas.

A segurança durante as eleições no Acre é coordenada pela Polícia Federal e conta ainda com homens do Exército e das forças estaduais. Amanhã (7) será instalada a Central de Comando e Controle para o atendimento de ocorrências relacionados com crimes eleitorais como a compra de votos.

*Repórter do Radiojornalismo