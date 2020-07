Desafio com jogos histórico do PlayStation movimenta web; escolha os seus e saiba como participar

#MeusJogosPlayStation #TabelinhaGamer

– Jogo favorito: The last of us/ The last of us part II

– PlayStation favorito: PS4

– Jogo que mais chorei: The last of us part II

– Estilo de jogo favorito: todos

– Personagem favorito: Ellie

– Jogo que mais joguei: The last of us..

— Ana Luísa Yennys (@0NLYennys) July 9, 2020