Desaceleração industrial da zona do euro diminui em novembro

Reuters - 01/12/2022 - 7:36

LONDRES, 1 Dec (Reuters) – A desaceleração na atividade manufatureira na zona do euro diminuiu em novembro, de acordo com uma pesquisa que sugere que, embora as fábricas do bloco ainda enfrentem um inverno duro, ele pode não ser tão ruim quanto se temia inicialmente.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) industrial final da S&P Global subiu para 47,1 ante 46,4 em outubro, mas ficou abaixo da leitura preliminar de 47,3 e abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração.

Um índice que mede a produção, que alimenta um PMI composto que será divulgado na segunda-feira e é visto como um bom guia para a saúde econômica, subiu para 46,0 de 43,8, marcando seu sexto mês de leituras abaixo de 50.

“O PMI sinaliza alguma moderação bem-vinda na intensidade da desaceleração manufatureira da zona do euro em novembro, o que alimentará as esperanças de que a região não esteja enfrentando uma desaceleração de inverno tão severa quanto anteriormente antecipado por muitos”, disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global.

Sugerindo que não haverá uma recuperação rápida no setor, no entanto, os novos pedidos caíram drasticamente, permanecendo firmemente abaixo de 50 em 40,7, embora acima da leitura de 37,9 de outubro.

(Por Jonathan Cable)

