Desabamento parcial de hotel na Alemanha deixa um morto

Uma pessoa morreu e oito ficaram soterradas após o desabamento parcial de um hotel em Kroev, no oeste da Alemanha, informou a polícia local.

Entre as oito pessoas bloqueadas sob os escombros, algumas estão gravemente feridas, segundo a polícia.

Um andar inteiro do estabelecimento na cidade de Kroev, a 110 quilômetros ao oeste de Frankfurt, desabou na noite de terça-feira, por volta das 23H00 locais, por razões desconhecidas.

No momento da tragédia, 14 pessoas estavam no edifício e cinco conseguiram sair do local.

Os bombeiros ordenaram a evacuação de várias casas próximas ao prédio e os serviços de emergência enviaram 250 funcionários ao local.

