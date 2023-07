Desabamento no Grande Recife: número de mortos sobe para 14

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/07/2023 - 17:00 Compartilhe

O número de mortos subiu para 14, após um desabamento parcial que ocorreu nesta sexta-feira, 7, em uma prédio no município de Paulista, no Grande Recife, em Pernambuco. As informações foram confirmadas pela Defesa Civil do Estado.

Dos óbitos, 13 vítimas foram encontradas mortas e uma foi resgatada com vida pelos bombeiros, mas teve óbito constatado no HMA (Hospital Miguel Arraes).

As buscas do Corpo de Bombeiros, que somaram 31 horas ininterruptas, encerraram neste sábado, 8. No entanto, os trabalhos seguem com a retirada dos animais que estavam na parte do edifício que não desabou.

Vale destacar que os apartamentos foram interditados em 2010 por apresentar risco de desabamento, mas estavam ocupados de forma irregular.

Veja abaixo o momento em que o prédio desabou:

🚨DESABAMENTO: o momento exato onde prédio no bairro do Janga em Paulista acaba de desabar! O prédio fazia parte de um conjunto de prédio já condenados mas que eram ocupados por pessoas sem teto. Chove muito na região metropolitana do Recife. pic.twitter.com/egIXoXCeTN — Will Lins (@will_lins) July 7, 2023

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias