Desabamento em mina de cobre deixa sete mortos no Cazaquistão

Sete pessoas morreram no Cazaquistão no desabamento de uma mina da empresa Kazakhmys, maior produtora de cobre no país da Ásia Central, informaram os serviços de emergência.

O desabamento aconteceu na tarde de segunda-feira, quando os trabalhadores estavam a mais de 640 metros de profundidade. A mina iniciou as operações em 2006 para a extração de sulfeto de cobre.

O Ministério de Situações de Emergência relatou um “um desabamento de massa rochosa na mina Jomart, na região de Ulytau”, no centro do país, rico em recursos naturais.

Segundo informações preliminares da Kazakhmys, o desabamento foi provocado por uma “explosão de gás, incomum nas minas da empresa”.

dr-bk/mas/arm/fp