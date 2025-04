Desabamento do teto de casa noturna deixa 66 mortos na República Dominicana

O desabamento do teto de uma boate em Santo Domingo, capital da República Dominicana, deixou pelo menos 66 mortos, nesta terça-feira (8), enquanto os serviços de resgate correm contra o tempo para encontrar sobreviventes.

O desastre aconteceu por volta da 00h44 local (01h44 de Brasília) durante um show de Rubby Pérez, um popular de cantor de merengue de 69 anos. Segundo o último boletim das autoridades, ele ainda estaria sob os escombros.

Vários veículos de imprensa dominicanos relataram sua morte, mas não há confirmação oficial. Os peritos “não certificaram que encontraram o cadáver, não encontraram nada sobre Rubby Pérez”, disse o diretor do Centro de Operações de Emergências (COE), Juan Manuel Méndez.

Entre os mortos na tragédia estão o ex-jogador de beisebol da Major League americana Octavio Dotel e a governadora da província de Monte Cristi, Nesly Cruz.

Mais de 370 socorristas com 150 ambulâncias trabalham nas buscas. Eles vasculham os escombros de tijolos, chapas de zinco e barras de aço onde fica a Jet Set.

Um guindaste auxiliava na retirada de blocos. Equipes de resgate tiraram sobreviventes em macas com imobilizadores no pescoço.

“Estamos tentando intervir com a maior celeridade porque ouvem-se sons”, afirmou Méndez mais cedo.

– “Tenho fé” –

As autoridades habilitaram bancos de sangue para receber doações.

Dezenas de pessoas se aglomeravam nos arredores da discoteca, assim como no entorno de hospitais e no necrotério em busca de notícias de parentes que estavam no local.

“Tem um vídeo de onde ela está saindo e dizem que tem gente presa no banheiro”, contou à AFP Mayelin Zapata, que procurava informações sobre a irmã de 29 anos. “Eu sei que ela está bem, tenho fé”, acrescentou.

“Temos amizades aqui, sobrinhas, amigas e amigos que estão em meio aos escombros”, completou Rodolfo Espinal.

O presidente dominicano, Luis Abinader, visitou o local da tragédia e decretou três dias de luto.

– “Como um terremoto” –

A Jet Set informou, por meio de nota, que colabora “de forma total e transparente” com as autoridades para “esclarecer o ocorrido”.

Não há um balanço oficial do número de presentes no show. A casa tem capacidade para 700 pessoas em mesas e cerca de 1.000 de pé.

Pérez se apresentava em um local reservado para o “Lunes Jet Set”, um evento semanal com bandas locais e internacionais.

“Foi totalmente instantâneo”, disse seu empresário, Enrique Paulino, que sobreviveu. “Achei que fosse um terremoto, então me joguei no chão e cobri minha cabeça”.

“Um dos nossos saxofonistas morreu. Tentamos chegar ao local onde Rubby estava, mas os destroços eram grandes demais”, disse.

– Luto também no beisebol –

A liga dominicana de beisebol (Lidom) informou a morte de Dotel, um arremessador aposentado de 51 anos, que venceu a World Series (Série Mundial) em 2011 com o Saint Louis Cardinals.

O ex-jogador foi retirado com vida dos escombros, mas morreu enquanto era levado para um centro de saúde, segundo a imprensa.

Ele jogou na Major League por 15 temporadas, entre 1999 e 2013, nas quais vestiu o uniforme de 13 equipes.

Uma foto em preto e branco de Dotel e imagens da bandeira dominicana foram projetadas na fachada do Citi Field de Nova York antes do jogo desta terça-feira entre os Mets e os Marlins de Miami.

