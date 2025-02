Desabamento de teto em shopping deixa 6 mortos e 78 feridos no Peru

Seis pessoas morreram e 78 ficaram feridas no desabamento do teto da praça de alimentação em um shopping no norte do Peru, informaram as autoridades.

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (21) no Real Plaza de Trujillo, a terceira maior cidade do país, 500 km ao norte da capital Lima.

Neste sábado, os bombeiros, com o apoio da polícia, continuavam com “as operações de busca e resgate”, indicou o Ministério do Interior.

O ministro da Defesa, Walter Astudillo, apresentou um balanço atualizado de vítimas, com seis pessoas falecidas e outras 78 que sofreram ferimentos, segundo declarações divulgadas pela agência estatal de notícias Andina.

Do total de feridos, 48 estão hospitalizados, entre eles três em estado grave, acrescentou.

Inicialmente, o Ministério do Interior havia relatado em suas redes sociais três mortos.

As autoridades oficiais ainda não estabeleceram as causas do acidente dentro do centro comercial, que foi fechado após o colapso.

De acordo com Garlet Rodríguez, diretora de operações do Real Plaza, o teto da praça de alimentação havia sido instalado em 2017 e, em setembro do ano passado, passou “sem observações” por uma inspeção das autoridades.

“Garantimos que todas as estruturas” se ajustem às normas e aos mais altos padrões, disse à imprensa.

Entre os feridos estão 10 crianças, segundo Aníbal Morillo, secretário de Saúde do governo da região de La Libertad, cuja capital é Trujillo.

Segundo o Centro de Operações de Emergência regional, o incidente só foi relatado meia hora depois que o telhado desabou.

Mais cedo, o ministro do Interior, Juan José Santiváñez, estimou diante da imprensa que a área que desabou pode atingir até “800 metros quadrados”.

