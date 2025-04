Desabamento de teto de casa noturna deixa 98 mortos na República Dominicana

Ao menos 98 pessoas morreram na terça-feira (8) no desabamento do teto de uma casa noturna em Santo Domingo, capital da República Dominicana, durante um show do popular cantor Rubby Pérez, que está entre os falecidos.

Os serviços de emergência prosseguiam com as operações de busca, que quase 24 horas depois da tragédia estão mais centradas em recuperar cadáveres do que encontrar sobreviventes.

Um guindaste do setor de construção auxiliava na remoção dos escombros. Mais de 370 socorristas trabalhavam entre tijolos, chapas de zinco e barras de aço na área da casa noturna Jet Set.

Do alto é possível observar a estrutura com um enorme buraco deixado pelo teto desmoronado.

“Não encontramos pessoas com vida desde as 15h00”, disse o diretor do Centro de Operações de Emergência (COE), Juan Manuel Méndez, ao anunciar o balanço atualizado da tragédia pouco depois meia-noite.

O balanço “preliminar subiu para 98”, disse Méndez, que não anunciou o número de feridos. Ele citou 255 transportes para hospitais.

Dezenas de pessoas se aglomeravam nos arredores da discoteca, assim como no entorno de hospitais e no necrotério, em busca de notícias de parentes.

– “Dor” –

Rubby Pérez foi uma das vozes mais emblemáticas do merengue com sucessos como “Volveré”, “Enamorado de Ella” e “Buscando tus besos”.

O empresário do cantor, Enrique Paulino, informou à AFP que Pérez faleceu na tragédia no Jet Set. “Estamos esperando que os filhos entrem em um acordo para o funeral”, disse.

Artistas renderam homenagens a Rubby Pérez nas redes sociais. “O amigo e ídolo do nosso gênero acaba de nos deixar”, lamentou outro nome importante da música dominicana, Wilfrido Vargas, com quem Rubby Pérez alcançou a fama há mais de quatro décadas.

“Mestre, que dor tão grande nos deixa”, escreveu a cantora Olga Tañón.

A governadora da província de Monte Cristi, Nelsy Cruz, morreu na tragédia, assim como os ex-jogadores de beisebol Tony Blanco e Octavio Dotel, que foram homenageados por suas equipes.

Dotel foi retirado com vida dos escombros, mas faleceu quando era levado para um centro médico, segundo a imprensa.

– “Esclarecer o ocorrido” –

As autoridades habilitaram bancos de sangue para receber doações.

O presidente dominicano, Luis Abinader, visitou o local da tragédia e decretou três dias de luto.

É uma das maiores tragédias neste país, que recebeu 11 milhões de turistas em 2024. Em 2023, 38 pessoas morreram em uma explosão em San Cristóbal, a meia hora de carro de Santo Domingo.

Duas décadas antes, em 2005, 136 detentos de uma penitenciária em Higüey (leste) morreram em um incêndio.

A Jet Set informou, por meio de nota, que colabora “de forma total e transparente” com as autoridades para “esclarecer o ocorrido”.

Não há um balanço oficial do número de presentes no show. A casa tem capacidade para 700 pessoas em mesas e cerca de 1.000 de pé. O canal SIN informou que para a noite do acidente havia 267 reservas, algumas com até 10 integrantes.

Pérez se apresentava em um local reservado para o “Lunes Jet Set”, um evento semanal com bandas locais e internacionais.

