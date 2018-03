Desabamento de prédio em Salvador mata criança e fere dois adultos

Um prédio de três andares desabou perto das 6 horas de hoje (13), em Salvador, matando uma criança de 12 anos. Duas pessoas foram resgatadas dos escombros e levadas para hospitais.

Com a ajuda de moradores, bombeiros continuam vasculhando os destroços à procura de outras pessoas que possam estar soterradas. Segundo os vizinhos, pelo menos seis pessoas viviam no imóvel, mas ainda não se sabe quantas delas estavam no local no momento do desabamento.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), esta foi a ocorrência mais grave registrada na capital da Bahia em função da forte chuva que atinge a cidade nesta terça-feira(13), provocando acidentes de trânsito, deslizamentos e alagamentos em diversos pontos.

O prédio que caiu fica na Rua Alto de São João, Pituaçu. A Defesa Civil ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação em que o edifício se encontrava.