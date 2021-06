Desabamento de prédio deixa feridos no sul da Itália

BARLETTA, 16 JUN (ANSA) – Um prédio desabou na tarde desta quarta-feira (16) em Barletta, cerca de 60 quilômetros ao norte de Bari, e deixou alguns feridos, segundo as informações preliminares.

O colapso ocorreu na via Giuseppe Curci, uma rua lateral da via Roma, e pode ter sido causado devido a um vazamento de gás.

Equipes de bombeiros e resgate foram acionadas e estão no local, junto com agentes policiais. Os socorristas contam com o auxílio de uma escavadeira para retirar os primeiros blocos de concreto.

Até o momento, não há confirmações sobre a quantidade de feridos nem se há vítimas.

O local do incidente fica próximo da via Roma, onde no dia 3 de outubro de 2011 ocorreu um desabamento de um edifício que provocou a morte de quatro trabalhadores e uma criança, filha do dono da empresa que atuava no prédio.

Na época, o colapso teria sido causado pela demolição do prédio vizinho. (ANSA)

