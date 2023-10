Desabamento de prédio deixa dois mortos e um desaparecido em Havana

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/10/2023 - 18:31 Compartilhe

Dois bombeiros morreram e outra pessoa continua desaparecida após o desabamento de um prédio residencial onde viviam aproximadamente 50 pessoas em Havana, anunciaram os serviços de emergência e autoridades cubanas nesta quarta-feira (4).

Uma bombeira de 40 anos, que chegou ao local após um primeiro desmoronamento, morreu durante as operações de resgate em uma segunda queda, explicou a jornalistas o chefe da corporação, primeiro-coronel Luis Carlos Guzmán.

Ao meio-dia, o corpo sem vida de outro bombeiro, de 23 anos, foi retirado dos escombros do imóvel, do qual restou apenas a fachada, informou em um comunicado o ministério do Interior (Minint), cujas forças continuavam com as operações de busca de um vizinho do edifício de 79 anos, dado como desaparecido.

Duas pessoas ficaram feridas e foram enviadas ao hospital, mas suas vidas não correm perigo, acrescentou o Minint.

“Por volta das 11:00 da noite de terça-feira, 3 de outubro (meia-noite de quarta no horário de Brasília), após o desabamento ocorrido em um edifício localizado (…) em Havana Velha, uma equipe da Unidade de Salvamento e Resgate se apresentou no local”, reportou o jornal oficial Granma.

Cinco caminhões e um guindaste foram enviados ao local, constatou um jornalista da AFP.

No edifício viviam 55 pessoas no total, segundo Arnelis de la Candelaria Hernández, funcionário da Direção de Moradia de Havana Velha. “É um prédio antigo, mas não está inclinado. Isso nos surpreendeu”, comentou.

Devido à falta de manutenção, os edifícios caem periodicamente em alguns bairros antigos da capital cubana. Esses desabamentos são mais numerosos durante a temporada de chuvas e furacões, de junho a novembro.

A capital cubana experimentou fortes chuvas nos últimos dias.

Segundo os últimos números oficiais disponíveis, 37% das 3,9 milhões de residências do país se encontravam em más ou em péssimas condições no final dos anos 2000.

Naquele ano, a queda da sacada de um prédio do centro histórico provocou a morte de três meninas, em um incidente que comoveu o país.

