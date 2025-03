Desabamento de galeria de grãos deixa cinco pessoas feridas; balsa bateu em pilar

Cinco pessoas ficaram feridas devido ao desabamento de uma galeria aérea no Terminal de Grãos Ponta da Montanha, em Barcarena, na região metropolitana de Belém, no Pará, na manhã desta quinta-feira, 6. Segundo a prefeitura de Barcarena, as vítimas estão internadas em situação “estável” e por ora nenhuma corre risco de morte. Outras três pessoas foram resgatadas sem ferimentos.

A galeria é uma esteira que passa sobre a baía do Capim, levando os grãos do terminal, que é particular, para os navios responsáveis pelo transporte dos produtos. A estrutura estava em obras porque, no dia 25 de fevereiro, uma balsa bateu em um dos pilares de sustentação e o danificou, segundo a prefeitura.

Nesta quinta-feira, ainda segundo a administração municipal, outra balsa bateu em um dos pilares da esteira, desta vez derrubando-a. As vítimas eram trabalhadores que estavam consertando a estrutura. Todos foram socorridos e levados ao Complexo Municipal de Saúde de Vila do Conde, distrito de Barcarena onde também está situado o terminal de grãos. Os nomes dos feridos não foram divulgados.

A reportagem tenta ouvir os responsáveis pelo terminal de grãos para que se pronunciem sobre o acidente.