‘Des filhes’: hino nacional é adaptado para linguagem neutra em comício de Boulos; veja vídeo

‘Verás que um filhe teu não foge à luta’ e ‘Des filhes deste solo és mãe gentil’ foram dois trechos adaptados do hino nacional pela cantora Yurungai durante um comício do candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) na zona sul da cidade no último sábado, 24.

A artista substituiu a palavra “filho” por “filhe” para enquadrar a letra do hino à chamada linguagem neutra, empregada para adaptar termos da língua portuguesa às comunidades LGBTQIA+. Também participaram do ato o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), candidata a vice do psolista. Veja abaixo o momento:

A alteração foi criticada nas redes sociais por opositores de Lula e Boulos, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que a classificou como uma “insanidade mental”, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que afirmou que houve “desrespeito aos símbolos nacionais”.