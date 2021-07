Derrotado pela Argentina, Neymar cancela festinha em mansão após final da Copa América Na residência, Neymar hospedou algumas convidadas como a influenciadora digital Hemilly Bellon, que veio do Espírito Santo para ver a final no Maracanã

Neymar planejou uma festinha particular com amigos (e amigas) em um hotel de luxo na Barra da Tijuca, área nobre no Rio de Janeiro, mas viu a Argentina por ‘água no chopp’ brasileiro e levantar a taça no Maracanã. Com isso, a ida do atacante ao hotel onde ele hospedou alguns convidados foi cancelada. A informação foi publicada pelo jornal ‘Extra’.

Na residência, Neymar hospedou algumas convidadas como a influenciadora digital Hemilly Bellon, do Espírito Santo. Ela ganhou espaço na mídia após ter ficado conhecida como ex do participante do BBB 21 Artur Picoli. A moça do Espirito Santo veio para o Rio e esteve presente no Maracanã, postando fotos e vídeos durante a final.

Ainda segundo o ‘Extra’, outra convidada foi a apresentadora Maria Alice, do Paraná. Após o jogo, as duas acabaram voltando para o hotel sem a companhia do anfitrião Neymar.

Triunfo argentino no Maracanã

Foram 28 anos de agonia e de momentos nos quais a Argentina bateu na trave em Copa do Mundo e em decisões de Copa América. Mas, no sábado, os “hermanos” saíram do Maracanã com alma renovada. Com gol de Di María, a equipe de Lionel Scaloni derrotou a Seleção Brasileira por 1 a 0 na final da competição. É o primeiro título de Messi e de sua geração.

