Derrota para o Corinthians é um dos 10 maiores públicos do Botafogo na história do Nilton Santos; veja a lista! Apesar de derrota, torcida foi ao estádio em peso e fez festas nas arquibancadas; em campo, Corinthians venceu o Botafogo por 3 a 1

A derrota por 3 a 1 para o Corinthians pode ter deixado marcas de dúvidas para o Botafogo nesse começo de um novo projeto, mas a torcida chegou junto e fez uma festa no Estádio Nilton Santos. Não à toa, a partida entrou na lista dos dez maiores públicos do Alvinegro na história da arena.

As mais de 36 mil pessoas presentes no local colocaram a partida como a oitava partida com mais público da história do Botafogo no Estádio Nilton Santos, inaugurado em 2007. O duelo ultrapassou o empate por 2 a 2 com o Guarani, partida que marcou a entrega do troféu da Série B no ano passado.

O LANCE! fez um levantamento sobre os maiores públicos do Alvinegro no Estádio Nilton Santos. O fato de ser “presente” ou “pagante” está em evidência porque são números retirados das súmulas oficiais e nem sempre o público presente – principalmente nos jogos mais antigos – foi informado com precisão.

Os torcedores do Botafogo foram o ponto alto do duelo por parte do Glorioso, que sofreu com os rápidos ataques do Corinthians no primeiro tempo. O time até mostrou uma melhora na etapa complementar, mas já era tarde.

O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Ceará às 19h na Arena Castelão pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

MAIORES PÚBLICOS DO BOTAFOGO NO ESTÁDIO NILTON SANTOS:

1º – Fluminense 1 x 2 Botafogo (2007) – 43.810 presentes

2º – Botafogo 4 x 0 Ceará (2011) – 42.000 presentes

3º – Botafogo 2 x 0 Nacional-URU (2017) – 40.050 presentes

4º – Botafogo 2 x 1 Portuguesa (2008) – 40.000 pagantes

5º – Botafogo 1 x 0 River Plate (2007) – 39.500 pagantes

6º – Botafogo 2 x 1 Palmeiras (2009) – 38.717 presentes

7º – Botafogo 2 x 1 Colo-Colo (2017) – 38.357 presentes

8º – Botafogo 1 x 3 Corinthians (2022) – 36.898 presentes

9º – Botafogo 2 x 1 Nacional-PAR (2018) – 35.788 presentes

10º – Botafogo 3 x 1 Vasco (2012) – 35.321 pagantes

11º – Botafogo 2 x 2 Guarani (2021) – 33.853 presentes

