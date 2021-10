Derrota para o Atlético-GO eleva chance de queda do Grêmio para 58% Tricolor poderia ter saído da zona de rebaixamento em caso de vitória no confronto da última segunda-feira (25)

Na entrevista coletiva após a derrota da última segunda-feira (26) para o Atlético-GO, o técnico do Grêmio, Vagner Mancini, adotou um discurso tranquilizador e de confiança que o clube não sofrerá o terceiro rebaixamento na sua história.

Entretanto, os cálculos matemáticos diante do cenário desenhado para a atual tabela do Campeonato Brasileiro não mostram um panorama tão animador como analisa Mancini já que, neste momento, a probabilidade estatística está maior para o descenso do que para evitá-lo.

De acordo com o cálculo feito pelo famoso matemático Tristão Garcia exposto em seu site, o ‘Infobola’, a chance de rebaixamento do tricolor é de 58%. Para se ter uma ideia, este índice só não é maior do que os 99% de chances da Chapecoense, última colocada com a metade dos pontos conquistados pelo Imortal.

Neste momento, a diferença do Grêmio, penúltimo colocado com 26 pontos, para o Juventude (16° colocado e primeiro fora do Z4) é de somente três unidades. Sendo que, nos critérios de desempate, o tricolor levaria vantagem em um suposto empate por já ter um triunfo a mais.

Entretanto, para chegar a esse desempate, a equipe precisa romper um jejum que dura desde 19 de setembro, data em que venceu o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, há sete rodadas. A primeira oportunidade será no domingo (31), às 16h (de Brasília), recebendo, na Arena, o Palmeiras.

