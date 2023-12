Derrota no Paraná não abala confiança de Marcelo Fernandes: ‘O Santos não vai cair’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/12/2023 - 21:51 Para compartilhar:

A derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR e o risco de rebaixamento para a Série B até a última rodada do Brasileirão não abalaram a confiança de Marcelo Fernandes. O técnico confia que o time vai obter um bom resultado na quarta-feira, diante do Fortaleza, na Vila Belmiro, e se livrar da degola.

“Eu não estou sendo otimista para apagar a derrota. Muito pelo contrário. Perdemos uma partida em que jogamos muito bem no primeiro tempo. No segundo, ficamos em cima. Mas quarta-feira é decisão para nós e para todo mundo. Quando tudo isso começou, ninguém imaginava que chegaríamos vivos. Todo mundo tinha enterrado o Santos. Vamos dar a vida e o Santos não vai cair. Teremos uma partida difícil, mas sabemos o que galgamos para estarmos aqui”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Marcelo Fernandes preferiu destacar o trabalho feito pela equipe para chegar na rodada decisiva precisando apenas de suas forças para evitar o rebaixamento. “Nosso vestiário está bem ciente, mas bem consciente do que construímos até agora.”

O técnico fez uma análise da derrota na capital paranaense. “Na partida hoje tomamos um gol de falta, estávamos muito bem no primeiro tempo. Querendo abrir o time, tentar o empate, que seria bom, mas nada, nada deu certo.”

O Santos chega para a rodada final com 43 pontos, quando vai enfrentar o Fortaleza. O Vasco, com 42, recebe em São Januário o Red Bull Bragantino. Já o Bahia, com 41 pontos, terá a visita do Atlético-MG na Fonte Nova.

