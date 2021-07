Derrota do Santos em BH confirma números ruins como visitante Alvinegro venceu apenas duas vezes em 15 jogos disputados longe de seus domínios na temporada, mas nenhuma delas em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro

A derrota do Santos para o América, neste sábado, por 2 a 0, prorrogou o mau momento que o time vive como visitante nesta temporada. O Alvinegro só venceu dois jogos na casa dos adversários – e nenhum pelo Brasileirão.

A primeira vitória aconteceu contra o San Lorenzo, na Argentina, por 3 a 1, ainda na ida da terceira fase preliminar na Copa Libertadores, no dia 6 de abril. O outro triunfo aconteceu diante o Cianorte, no Paraná, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil no dia 1 de junho. São 9 derrotas, 4 empates e apenas 2 vitórias nos 15 jogos como visitante na temporada. Um aproveitamento de 22%.

E MAIS:

O próximo confronto como visitante acontecerá no dia 10 de julho, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Em seguida, o Peixe visita o Bragantino, um dos melhores times do Brasileirão, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Porém antes desses confrontos, o Santos tem o compromisso contra o Athletico-PR, na próxima terça-feira (6), pela 10º rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para Vila Belmiro.

Baixe o app do Lance! e tenha a tabela do Brasileirão na palma da mão

Veja os jogos do Santos fora de casa nessa temporada:

Santo André 2 x 2 Santos – Paulista

São Paulo 4 x 0 Santos – Paulista

Deportivo Lara 1 x 1 Santos – 2ª fase preliminar Libertadores

San Lorenzo 1 x 3 Santos – 3ª fase preliminar Libertadores

Ponte Preta 3 x 0 Santos – Paulista

Novorizontino 1 x 0 Santos – Paulista

Boca Juniors 2 x 0 Santos – fase de grupos Libertadores

Red Bull Bragantino 1 x 1 Santos – Paulista

Palmeiras 3 x 2 Santos – Paulista

The Strongest 2 x 1 Santos – fase de grupos Libertadores

Barcelona de Guayaquil 3 x 1 Santos – fase de grupos Libertadores

Bahia 3 x 0 Santos – Brasileiro

Cianorte 0 x 2 Santos – Copa do Brasil

Fluminense 1 x 0 Santos – Brasileiro

Grêmio 2 x 2 Santos – Brasileiro

América 2×0 Santos – Brasileiro

Veja também