Derrite vai a Santos, onde PM paulista deixou dezenas de mortos, para anunciar apoio a Rosana Valle

Guilherme Derrite (PL), secretário de Segurança Pública do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi a Santos para se encontrar com a deputada Rosana Valle (PL-SP) e gravar vídeo de apoio à aliada, que é candidata a prefeita da cidade.

Em vídeo distribuído pela campanha de Valle, Derrite a chama de “amiga” e a classifica como a política que mais o apoiou, como secretário estadual, no comando das “operações de retomada do território realizadas em Santos”. Valle afirma que seus planos para a segurança da cidade estão “alinhados” aos do governo estadual.

Operações denunciadas

Derrite se referia às operações Escudo e Verão da Polícia Militar paulista, que atua sob comando de sua pasta. Promovidas entre julho de 2003 e abril de 2024, elas deixaram 84 mortos na Baixada Santista.

A Defensoria Pública de São Paulo identificou execuções sumárias e extrajudiciais e denunciou a conduta dos policiais ao Conselho de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas).

O portal UOL publicou reportagens em que familiares de pessoas executadas relataram ameaças dos agentes e um vídeo em que PMs lavam o sangue da casa onde um ajudante de pedreiro foi executado.

Derrite e seu chefe seguiram defendendo as operações. O secretário as classificou como “boas respostas”, enquanto Tarcísio ironizou as denúncias de moradores de Santos e da Defensoria: “O pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí”. Na cidade, o governador apoia a reeleição do prefeito Rogério Santos (Republicanos), que está na segunda posição nas pesquisas de intenções de voto, atrás de Valle.