Derrite pede mudança na legislação e dá recado para criminosos: ‘Vamos caçar vocês’

O secretário de segurança pública de São Paulo, Guilherme Derrite, concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, 19, para falar sobre a prisão dos dois suspeitos de matarem o ciclista Vitor Medrado nas proximidades do Parque do Povo, zona oeste da capital paulista, no dia 13 de fevereiro. Ele ainda pediu mudanças na legislação, e enviou um recado aos criminosos: “Vamos caçar vocês”.

“[…] Eu falo o tempo todo sobre isso: a reincidência criminal, e a necessidade da atualização da legislação. Um exemplo típico é esse caso, tanto o Jeferson de Souza Jesus (apontado como o piloto da moto) e Erick Benedito Veríssimo (suspeito de efetuar o disparo contra o ciclista) são criminosos que já foram presos pela polícia”, disse o secretário.

*Texto em atualização