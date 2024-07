Derrite é comparado a Hitler por presidente de conselho de Direitos Humanos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2024 - 13:08 Para compartilhar:

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, foi comparado ao líder nazista Adolf Hitler em uma publicação de presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de SP (Condepe), Adilson Sousa Santiago, nas redes sociais.

A postagem traz uma foto do ex-policial da rota manipulada artificialmente, com a inclusão de um bigode semelhante ao do líder nazista. A imagem contém uma frase dita pelo próprio Derrite: “É vergonhoso para um policial não ter pelo menos três mortes”.

Uma publicação compartilhada por Adilson Sousa Santiago (@adilsonsousaa)

A fala do secretário de Tarcísio foi divulgada em 2015, quando o portal Ponte Jornalismo obteve acesso a uma gravação do ex-policial. Derrite se desculpou posteriormente pela declaração.

O Condepe é um órgão ligado à Secretaria da Justiça e Cidadania do estado. É composto por 18 conselheiros provenientes do Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público, OAB e sociedade civil.