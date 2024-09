Derrick Rose, MVP mais jovem da história da NBA, anuncia sua aposentadoria

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/09/2024 - 12:06 Para compartilhar:

O jogador de basquete americano Derrick Rose, o mais jovem MVP da NBA, anunciou sua aposentadoria nesta quinta-feira (26) num comunicado transmitido à revista americana The Atlantic, antes de publicar uma foto em sua conta do Instagram para seus fãs.

“O próximo capítulo é dedicado a perseguir meus sonhos e compartilhar meu crescimento”, disse ao The Atlantic Derrick Rose, de 35 anos, que foi eleito MVP em 2011 quando tinha apenas 22 anos. Ele é, portanto, o jogador mais jovem a alcançar esse reconhecimento na liga americana de basquete.

Depois de dezesseis temporadas, nas quais vestiu as cores do Chicago Bulls, do New York Knicks e do Cleveland Cavaliers, entre outros, o jogador anuncia sua aposentadoria desejando “mostrar ao mundo” que está “além do mundo do basquete”.

Em sua conta no Instagram, Rose publicou uma imagem em que aparece diante de um tabuleiro de xadrez segurando um jornal, no qual está escrita uma mensagem para o basquete.

“Obrigado, meu primeiro amor, você acreditou em mim nos altos e baixos, quando tudo parecia incerto. Você fez questão de que cada manhã e tarde que passamos juntos valesse cada gota de suor”, aparece escrito.

Lesões no joelho afetaram sua carreira, especialmente uma grave ruptura do ligamento cruzado anterior em 2012.

