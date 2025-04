Derramamento de óleo interdita rodovia em Ubatuba por cerca de 3 horas

O derramamento de óleo de um automóvel de passeio por volta das 13h desta segunda-feira, 24, forçou a interdição da Rodovia Oswaldo Cruz, que liga a cidade de Ubatuba, no litoral norte paulista, à Taubaté, município da região do Vale do Paraíba.

+Advogado de MG é morto em assalto na orla de Ubatuba; outra pessoa foi baleada

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), foi necessária a interdição total da via para limpeza. O bloqueio da passagem provocou um congestionamento entre o quilômetro 78 e o quilômetro 94, agravado pelo grande volume de veículos. Por volta das 16h45, a estrada foi liberada.

Durante a interdição, foi recomendado aos motoristas o uso da SP 055 (Rodovia Rio-Santos) e da SP 099 (Rodovia dos Tamoios) como rotas alternativas. Ainda assim, nas redes sociais, muitos viajantes queixavam-se do trânsito para voltar do litoral.

Por volta das 18h50, as reclamações continuavam, conforme segue:

Rapaz essa volta de Paraty pra sp/zonasul já deu 6 horas e ainda estamos em Ubatuba!

Av — N E G OC H I C O (@Bertucc_i) April 21, 2025

gente esta acontecendo o maior congestionamento do Brasil, e eu estou no meio…parece q o sudeste inteiro veio para Ubatuba — Suzy (@sussumeloo) April 21, 2025