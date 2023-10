Dermatologista alerta para risco de morte se você não lavar certas partes do corpo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 11/10/2023 - 2:25 Compartilhe

Deixar de tomar banho adequadamente pode causar uma infecção potencialmente fatal, de acordo com uma especialista.

Lindsey Zubritsky, que se autodenomina Dermguru no TikTok, postou um vídeo detalhando as três partes do seu corpo que você provavelmente não está lavando o suficiente.

“Sou dermatologista e esses são os lugares onde você absolutamente precisa lavar com mais frequência”, disse ela em seu vídeo, que tem mais de 3 milhões de visualizações.

Ouça: o ponto número um fica atrás da orelha.

Se você colocar o dedo atrás da orelha e “perceber um odor ou sentir algo, deveria lavá-lo mais”, advertiu Zubritsky, explicando que caspa, sebo e outros acúmulos na cabeça costumam se acumular ali.

O segundo local mais negligenciado é o umbigo – e o que acontece se você não limpar pode ser difícil de engolir.

Se negligenciado, o umbigo pode desenvolver um onfalólito, também conhecido como pedra no umbigo.

“Esta é uma área muito comum para coletar suor, detritos e acúmulo de sujeira”, disse Zubritsky.

“Na verdade, se você não limpar o suficiente, terá tantos detritos e sujeira que desenvolverá uma pedra no umbigo parecida com esta”, disse ela ao compartilhar a foto de uma pedra suja. como uma monstruosidade no umbigo de alguém.

Por último, você está apenas economizando na higiene se não lavar regularmente a parte inferior das unhas.

“Quando você está tomando banho, você realmente precisa passar uma escova sob as unhas para se livrar da sujeira, detritos e acúmulos”, explicou ela.

Não limpar essas três áreas adequadamente pode significar que você é portador de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), uma bactéria resistente a vários antibióticos.

As infecções não tratadas por MRSA podem levar à sepse, a resposta extrema – e às vezes mortal – do corpo a uma infecção, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Os sintomas da infecção por MRSA podem incluir inchaço, calor, vermelhidão e dor.

“Se você continuar tendo infecções bacterianas na pele, poderá ser um colonizador de MRSA nessas áreas”, alertou Zubritsky.

O Post entrou em contato com a derme para comentários adicionais.

Enquanto isso, seus seguidores acessaram a seção de comentários de seu vídeo para agradecê-la e contar sobre seus próprios hábitos de limpeza.





“Todos os dias me lembro que sou mais limpo do que a maioria das pessoas”, disse um deles.

“Fiquei chocado ao ver quantas pessoas não lavaram o umbigo… descobri da maneira mais difícil como enfermeira do centro cirúrgico”, lamentou outro.

Zubritsky não é a única pessoa que incentiva seus seguidores do TikTok a melhorarem seus hábitos de banho.

No ano passado, a Dra. Jen Caudle compartilhou as cinco partes do corpo que as pessoas não lavam o suficiente. Ela incluiu as três manchas de Zubritsky e também disse às pessoas para não deixarem de lavar as pernas e também os dedos dos pés.

