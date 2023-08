Derek tem lesão confirmada e Guarani deve repetir time diante do Ituano na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2023 - 12:12 Compartilhe

O Guarani continua sua preparação para mais um duelo paulista na Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Ituano. Para o confronto deste sábado, porém, o técnico Umberto Louzer recebeu uma má notícia: o atacante Derek teve lesão confirmada e será desfalque certo neste fim de semana.

Derek precisou ser substituído na vitória por 2 a 1 sobre o Avaí por dores na coxa. No banco de reservas, acabou levando o terceiro cartão amarelo. Ele também ficou fora do empate sem gols com o Ceará, na última quarta-feira. Após exames de imagem, foi confirmada a lesão, mas o departamento médico do Guarani não estimou um tempo para recuperação.

Bruno Mendes, que o substituiu nos dois jogos, é o favorito para seguir no time. Assim, Louzer não precisaria mudar a escalação da última partida. As novidades entre os relacionados podem ser o zagueiro Lucas Adell e o atacante Pablo Thomaz, recém-contratados.

Com isso, uma possível escalação do Guarani conta com Pegorari; Diego Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho; Bruno José, Bruno Mendes e João Victor.

Há seis jogos invicto, sendo quatro vitórias, o Guarani está em sexto lugar com 36 pontos, apenas dois a menos do que o Criciúma, que fecha o G-4, com 38. O jogo diante do Ituano, pela 22ª rodada, será realizado neste sábado, às 17h, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

