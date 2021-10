Derek Carr comanda Raiders em vitória sobre os Eagles Las Vegas foi a cinco vitórias em sete jogos, liderando a AFC Oeste; Philadelphia, ao contrário, completou cinco derrotas

Os Raiders vão encontrando o caminho sob a batuta de Rich Bissaccia, interino que assumiu após a saída turbulenta de Jon Gruden. Neste domingo (24), o time contou com grande atuação de Derek Carr para vencer, dentro do Allegiant Stadium, em Las Vegas, o Philadelphia Eagles por 33 a 22. Com o resultado, os Raiders chegaram à quinta vitória em sete jogos, liderando a AFC Oeste. Enquanto isso, o Philadelphia Eagles vai voltar para a Filadélfia com a quinta derrota em sete jogos, na terceira posição da NFC Leste.

Another week, another incredible performance from @derekcarrqb. His best plays from today's W. More highlights on https://t.co/wXUK7ZZimE. pic.twitter.com/KsFrHsKiGr — Las Vegas Raiders (@Raiders) October 24, 2021

Atuação quase perfeita

Para que Carr tirasse aquela nota 100 no jogo só faltou uma coisinha: não ser interceptado. Só que este único vacilo não maculou sua performance. Pelo contrário. Foram 31 passes completados em 34, lançando para 323 jardas e dois touchdowns. As conexões do QB foram nas mãos seguras de Bryan Edwards e Foster Moreau. Sem Darren Waller, Moreau se apresentou, assumindo o posto com seis recepções e 60 jardas. Os Raiders ainda registraram um par de touchdowns com os running backs Josh Jacobs e Kenyan Drake.

Sem força ofensiva

Os Eagles até saíram à frente no placar, mas o ataque do time novamente não regulou. O QB terminou a partida com 18 de 34 passes completados, lançando para 236 jardas, com dois TDs e 61 jardas corridas.

Próximos jogos

Na próxima semana, os Raiders estarão de Bye. A equipe só volta a campo no dia 7 de novembro, quando encara os Giants. Os Eagles, por sua vez, voltam a campo no próximo fim de semana, quando encaram os Lions, adversário que ainda não venceu na temporada.





