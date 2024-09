Derby entre Inter e Milan bate recorde de bilheteria na Itália

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/09/2024 - 10:23 Para compartilhar:

MILÃO, 23 SET (ANSA) – O clássico do último domingo (22) entre Inter de Milão e Milan bateu recorde de arrecadação com bilheteria na Série A.

Ao todo, 75.366 espectadores acompanharam o duelo vencido pelo clube rossonero por 2 a 1, gerando um faturamento de 7,6 milhões de euros (R$ 47 milhões).

O recorde anterior havia sido registrado em 6 de outubro de 2019, no clássico entre Inter e Juventus, também no San Siro, com 6,6 milhões de euros (R$ 41 milhões).

O pódio é completado por outro Derby della Madonnina – como é conhecido o clássico de Milão -, com 6,3 milhões de euros (R$ 39 milhões) em 16 de setembro de 2023.

Em campo, o Milan derrotou a Inter no último domingo graças a um gol de Matteo Gabbia aos 44 minutos do segundo tempo, tirando do clube nerazzurro a chance de assumir a liderança da Série A.

Os dois rivais estão agora empatados com oito pontos, em sexto (Inter) e sétimo (Milan) lugar. (ANSA).