Derby County deve colocar atletas da base em partida válida pela Copa da Inglaterra por surto de Covid-19 Todo o elenco principal, inclusive o técnico Wayner Rooney, estão isolados e não poderão estar em campo no sábado para enfrentar o Chorley pelo torneio mais antigo do futebol

Após o surto de Covid-19 no elenco, o Derby County deve mandar jogadores da equipe sub-23 e sub-18 para enfrentar o Chorley nesta sábado em duelo válido pela Copa da Inglaterra. Sete membros da comissão técnica e jogadores testaram positivos e nem o técnico Wayne Rooney irá comandar o elenco na beira do gramado, segundo o “The Telegraph”.

O treinador e todos os atletas do time principal estão isolados por precaução e o Centro de Treinamento do clube está fechado desde a última terça-feira. O último jogo da equipe foi realizado na última sexta-feira em que o Derby County foi derrotado para o Sheffield Wednesday pela segunda divisão inglesa.

Além do time de Rooney, o Shrewsbury Town também sofre com surtos de casos de Covid-19 e a partida contra o Southampton talvez não possa ser realizada. O clube entrou em contato com a Federação Inglesa que tomará uma decisão a respeito do confronto válido pela terceira rodada da competição mais antiga do futebol.

