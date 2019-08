Derby Arsenal-Tottenham é destaque da rodada na Premier league

O ‘derby’ do norte de Londres entre Arsenal e Tottenham no domingo vai atrair grande parte das atenções na 4ª rodada da Premier League em que Liverpool e Manchester City já ocupam os dois primeiros lugares da tabela.

Há algo a mais em jogo do que a supremacia no norte da capital inglesa no domingo no Emirates Stadium. O duelo entre ‘Gunners’ e ‘Spurs’ também vai servir para conhecer qual das duas equipes londrinas tem mais condições de tentar lutar com os dois favoritos ao título.

Mas os dois times chegam com algumas dúvidas ao duelo e precisam de uma vitória no clássico que tem tido temperaturas elevadas nas últimas temporadas.

O Tottenham começou bem a Premier com uma vitória por 3 a 1 sobre o Aston Villa e um empate em 2 a 2 no Etihad Stadium dos ‘Citizens’ antes de perder, para surpresa geral, em seu próprio estádio, para o Newcastle.

“Não jogamos como esperávamos. Não criamos chances suficientes. Estou muito decepcionado com a atuação e com o resultado”, disse o técnico dos ‘Spurs’, o argentino Mauricio Pochettino, após o jogo.

Os torcedores do Arsenal também ficaram com um gosto amargo depois de perderem por 3 a 1 um dia antes para o Liverpool, uma derrota dolorosa que encerrou uma sequência de vitórias e mostrou a grande diferença que separa os ‘Reds’ e o City das demais equipes.

– Melhor jogador e melhor goleiro –

Os jogadores comandados por Pep Guardiola recebem no sábado a visita do modesto Brighton e lutam para reduzir a vantagem de dois pontos que o Liverpool tem sobre eles antes da pausa que será feita para os jogos das seleções.

“Não vou pensar em quantos pontos precisamos para ser campeões, ou se o Liverpool vai ganhar ou se nós vamos ganhar”, disse o técnico espanhol na coletiva de imprensa antes da partida, sem perder de vista a Liga dos Campeões, competição em que o Manchester City é obrigado a fazer um bom papel nesta temporada.

O sorteio da fase de grupos realizado na quinta-feira foi tranquilizador. O City está em uma chave (C) teoricamente mais fácil, com Shakhtar, Dínamo de Zagreb e Atalanta.

Enquanto isso, a equipe de Anfield vai jogar no sábado conhecendo o resultado do City e com a moral nas nuvens depois de sua convincente vitória sobre o Arsenal e depois que dois de seus jogadores, o holandês Virgil Van Dijk e o brasileiro Alisson Becker, venceram os prêmios da Uefa de melhor jogador da temporada passada e melhor goleiro, respectivamente.

O Manchester United, que caiu no Grupo L da Liga Europa com Astana, Partizan e AZ Alkmaar, abre a rodada neste sábado enfrentando o Southampton fora de casa.

— Jogos da 4ª rodada da Premier League e classificação:

– Sábado:

(08h30) Southampton – Manchester United

(11h00) Chelsea – Sheffield United

West Ham – Norwich City

Crystal Palace – Aston Villa

Leicester – AFC Bournemouth

Manchester City – Brighton

Newcastle – Watford

(13h30) Burnley – Liverpool

– Domingo:

(10h00) Everton – Wolverhampton

(12h30) Arsenal – Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 9 3 3 0 0 9 3 6

2. Manchester City 7 3 2 1 0 10 3 7

3. Arsenal 6 3 2 0 1 4 4 0

4. Leicester 5 3 1 2 0 3 2 1

5. Manchester United 4 3 1 1 1 6 3 3

6. Burnley 4 3 1 1 1 5 3 2

7. Tottenham 4 3 1 1 1 5 4 1

8. Brighton 4 3 1 1 1 4 3 1

9. Sheffield United 4 3 1 1 1 3 3 0

10. Crystal Palace 4 3 1 1 1 2 2 0

11. AFC Bournemouth 4 3 1 1 1 4 5 -1

12. Everton 4 3 1 1 1 1 2 -1

13. Chelsea 4 3 1 1 1 4 7 -3

. West Ham 4 3 1 1 1 4 7 -3

15. Wolverhampton 3 3 0 3 0 2 2 0

16. Aston Villa 3 3 1 0 2 4 5 -1

17. Norwich City 3 3 1 0 2 6 8 -2

18. Southampton 3 3 1 0 2 3 5 -2

19. Newcastle 3 3 1 0 2 2 4 -2

20. Watford 0 3 0 0 3 1 7 -6

