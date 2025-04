Dérbi paulista agita 3ª rodada do Brasileirão; saiba onde assistir os jogos

No próximo final de semana, o Brasileirão chegará a sua terceira rodada. Os confrontos acontecem no sábado, 12, e domingo, 13, com destaque principal para mais um Dérbi paulista entre Palmeiras e Corinthians.

A rodada já começa agitada no sábado. As 16h, horário de Brasília, Juventude x Ceará e RB Bragantino x Botafogo abrem os trabalhos. Mais tarde, às 18h30, teremos o primeiro clássico regional do Brasileirão.

Depois de um duelo polêmico na final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians voltam se enfrentar. Dessa vez o confronto será na Arena Barueri, devido ao show da última turnê do cantor Gilberto Gil, que acontecerá na noite do sábado no Allianz Parque, impedindo a realização do confronto no estádio alviverde. Às 21h, o Vasco tenta vencer mais uma em São Januário, dessa vez contra o Sport.

No domingo mais seis jogos fecham a rodada, com destaque para o confronto entre Fluminense x Santos, no Maracanã. Depois de mais de um mês longe dos gramados, Neymar deve retornar ao campo para ajudar o Peixe a conquistar sua primeira vitória na competição.

Até o momento, sete clubes “dividem” a liderança com quatro pontos, uma vitória e um empate: Internacional, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Flamengo, Botafogo e Palmeiras. O Vitória, último colocado, é a única equipe que não somou pontos no torneio.

Confira os confrontos e onde assistir:

Sábado, 11

Juventude x Ceará – 16h, Alfredo Jaconi

Onde assistir : Premiere (pay-per-view)

: Premiere (pay-per-view) Provável Juventude : Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner, Alan Ruschel; Jadson, Giraldo, Mandaca, Petterson; Batalla, Gabriel Taliari. Técnico : Fábio Matias

: Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner, Alan Ruschel; Jadson, Giraldo, Mandaca, Petterson; Batalla, Gabriel Taliari. : Fábio Matias Provável Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Fernando Sobral, Diego, Lucas Mugni; Fernandinho, Pedro Raul, Galeano. Técnico: Léo Condé

RB Bragantino x Botafogo – 16h, Nabizão

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Premiere (pay-per-view) Provável RB Bragantino: Cleiton, Juninho Capixaba, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Hurtado; Matheus Fernandes, Gabriel, Laquintana, Jhon Jhon e Vinicinho; Eduardo Sasha. Técnico : Fernando Seabra.

Cleiton, Juninho Capixaba, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Hurtado; Matheus Fernandes, Gabriel, Laquintana, Jhon Jhon e Vinicinho; Eduardo Sasha. : Fernando Seabra. Provável Botafogo: John, Cuiabano, Barboza, Jair e Vitinho; Marlon Freitas, Gregore e Patrick de Paula; Savarino, Artur e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Palmeiras x Corinthians – 18h30, Arena Barueri

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Premiere (pay-per-view) Provável Palmeiras: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez e Richard Ríos; Estêvão, Felipe Anderson (Maurício) e Facundo Torres; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez e Richard Ríos; Estêvão, Felipe Anderson (Maurício) e Facundo Torres; Vitor Roque. Abel Ferreira. Provável Botafogo: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres (Gustavo Henrique), André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez e André Carrillo; Igor Coronado (Breno Bidon); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Vasco x Sport – 18h30, São Januário

Onde assistir : SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) Provável Vasco : Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Hugo Moura e Phillippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Pablo Vegetti. Técnico : Fábio Carille.

: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Hugo Moura e Phillippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Pablo Vegetti. : Fábio Carille. Provável Sport: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Barletta e Pablo. Técnico: Pepa.

Domingo, 13

Bahia x Mirassol – 16h, Arena Fonte Nova

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Premiere (pay-per-view) Provável Bahia: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Pulga e Luciano Rodríguez. Técnico : Rogério Ceni

Ronaldo; Gilberto, Kanu, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Pulga e Luciano Rodríguez. : Rogério Ceni Provável Mirassol: Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Fabrício Daniel, Clayson e Iuri Castilho. Técnico: Rafael Guanaes

Grêmio x Flamengo – 17h30, Arena do Grêmio

Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view) Provável Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson (Rodrigo Ely), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Edenilson e Cristaldo (Camilo); Pavón, Amuzu e Matías Arezo (Braithwaite). Técnico : Gustavo Quinteros

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson (Rodrigo Ely), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Edenilson e Cristaldo (Camilo); Pavón, Amuzu e Matías Arezo (Braithwaite). : Gustavo Quinteros Provável Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís.

São Paulo x Cruzeiro – 17h30, MorumBIS

Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view) Provável São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Wndell (Enzo Díaz); Alisson, Marcos Antônio e Luciano; Cédric Soares, Ferreirinha e Calleri. Técnico : Luis Zubeldía.

Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Wndell (Enzo Díaz); Alisson, Marcos Antônio e Luciano; Cédric Soares, Ferreirinha e Calleri. : Luis Zubeldía. Provável Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki (Villalba); Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira (Kaio Jorge); Dudu, Gabigol e Wanderson. Técnico: Leonardo Jardim.

Fluminense x Santos – 19h30, Maracanã

Onde assistir : Amazon Prime Vídeo

: Amazon Prime Vídeo Provável Fluminense : Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli, Árias e Lima; Canóbbio e Cano. Técnico: Renatl Gaúcho

: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli, Árias e Lima; Canóbbio e Cano. Técnico: Renatl Gaúcho Provável Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Guilherme (Soteldo) e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha

Fortaleza x Internacional – 20h, Arena Castelão

Onde assistir: CazéTV (Youtube), Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

CazéTV (Youtube), Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view) Provável Fortaleza: João Ricardo, Titi, David Luiz, Kuscevic; Pikachu, Lucas Sasha, Zé Welison, Martínez, Bruno Pacheco; Marinho e Lucero

Provável Internacional: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Wesley, Bruno Henrique e Carbonero; Alan Patrick e Valencia

Atlético Mineiro x Vitória – 20h30, Mineirão