Dérbi no Brasileirão, Eurocopa, NBA e muito mais! Saiba onde assistir aos jogos de sábado O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão

O sábado será de muita ação no mundo dos esportes. Às 10h, País de Gales e Suíça se enfrentam no Grupo A da Eurocopa. 13h a bola rola para Dinamarca e Finlândia no Grupo B. Por fim, às 16h, a Bélgica de Hazard mede forças contra a Rússia.

No Campeonato Brasileiro, dois jogos inauguram a terceira rodada. Às 19h, o Palmeiras recebe o Corinthians no Allianz Parque. No mesmo horário, o Juventude visita o Santos na Vila Belmiro.

Ainda, o fã de esportes poderá acompanhar Brasil de Pelotas contra Vasco, além de Cruzeiro e Goiás pela Série B. Na NBA, Clippers e Jazz se enfrentam no terceiro jogo da série da semifinal da Conferência Oeste.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



10h – País de Gales x Suíça

Eurocopa 2020

Onde assistir: SporTV

10h – Barbora Krejčíková x Anastasia Pavlyuchenkova

Final Feminina de Roland Garros

Onde assistir: SporTV3

13h – Dinamarca x Finlândia

Eurocopa 2020

Onde assistir: SporTV

16h – Polônia x Brasil

Liga das Nações de Vôlei Masculino

Onde assistir: SporTV2

16h – Bélgica x Rússia

Eurocopa 2020

Onde assistir: SporTV

16h30 – Sporting KC x Austin FC

MLS

Onde assistir: DAZN

16h30 – CRB x Confiança

Brasileirão Série B

Onde assistir: Premiere

17h – Manaus x Floresta

Brasileirão Série C

Onde assistir: Band (para os estados do Norte e Nordeste do Brasil)

19h – Palmeiras x Corinthians

Brasileirão Série A

Onde assistir: Premiere

19h – Santos x Juventude

Brasileirão Série A

Onde assistir: TNT (menos SP), Estádio TNT Sports e Premiere

19h – Vila Nova x CSA

Brasileirão Série B

Onde assistir: SporTV e Premiere

19h – Brasil de Pelotas x Vasco

Brasileirão Série B

Onde assistir: Premiere

21h – Cruzeiro x Goiás

Brasileirão Série B

Onde assistir: Premiere

21h30 – Los Angeles Clippers x Utah Jazz

NBA

Onde assistir: SporTV2

